Update: Badstuber op huurbasis van Bayern München naar Schalke 04

Bayern München-trainer Carlo Ancelotti wil Holger Badstuber deze winter niet verkopen. De Duitse club wil het contract van de verdediger graag verlengen en wil hem deze winter alleen op huurbasis kwijt. Schalke 04, Manchester City en Swansea City worden genoemd als mogelijke bestemming voor Badstuber.

De 31-voudig Duits international heeft in München het komende half jaar weinig uitzicht op speeltijd. Achter Mats Hummels, Jérôme Boateng en Javi Martínez is Badstuber vooralsnog de vierde centrale verdediger voor Ancelotti. Mede om die reden speelde de verdediger in de eerste seizoenshelft slechts 28 minuten voor Bayern München in de Bundesliga, naast zijn blessuregevoeligheid.

Toch wil der Rekordmeister het contract van Badstuber graag verlengen. Bayern zou de verdediger dan voorlopig ergens anders aan speelminuten willen laten komen. “Ik heb gezegd dat als hij wil vertrekken om aan spelen toe te komen, we daarin mee kunnen gaan voor zes maanden. Er is geen kans dat hij verkocht zal worden, de club wil zijn contract verlengen”, zegt Ancelotti tegen Sky Sports.

Update 10 januari 16:33 uur - Schalke 04 huurt Badstuber van Bayern München

Holger Badstuber maakt het seizoen op huurbasis af bij Schalke 04, zo maakt de club uit Gelsenkirchen dinsdag op haar website bekend. De Duitse verdediger moet nog wel een medische keuring ondergaan bij die Königsblauen.