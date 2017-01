Demichelis vertrekt na 99 minuten uit Barcelona en lijkt op weg naar Amerika

Martin Demichelis staat niet langer bij Espanyol onder contract. De club uit Barcelona maakt dinsdagmiddag de contractontbinding van de 36-jarige verdediger officieel. Demichelis lijkt op weg naar het Atlanta United van landgenoot Gerardo Martino.

Demichelis stond slechts vijf maanden op de loonlijst van Espanyol. Hij werd gehaald op aandringen van Quique Sánches Flores, maar kwam vervolgens weinig in de plannen van de oefenmeester voor. De Argentijn speelde slechts 99 minuten voor los Periquitos, verdeeld over twee duels. Na de korte winterstop trainde hij al niet eens meer mee.

De verwachting is dat Demichelis, die in de zomer transfervrij was en een eenjarig contract ondertekende, bij Atlanta United aan het laatste hoofdstuk van zijn loopbaan gaat beginnen. De verdediger speelde eerder voor River Plate, Bayern München, Málaga, Atlético Madrid en Manchester City.