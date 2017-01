Overbodige Ajacied niet naar Engeland: ‘Dat is een nieuwe regel’

Thulani Serero bevindt zich al een tijdje op een dood spoor bij Ajax. De middenvelder wordt met verschillende clubs in verband gebracht, maar zal sowieso niet naar Engeland verkassen. Daar komt de Zuid-Afrikaan niet in aanmerking voor een werkvergunning, zo heeft Reading al ondervonden.

Om in aanmerking te komen voor een Engelse werkvergunning, moet het land van de speler bij de beste vijftig van de wereld horen. “Dat is een nieuwe regel. Zuid-Afrika staat ergens in de zestig, dus dan kom je sowieso niet in aanmerking. Serero is een kwaliteitsspeler. Ik zou hem graag hier naartoe halen”, zegt Brian Tevreden, technisch directeur van Reading, tegen VICE Sports.

Tevreden haalde bij Reading afgelopen zomer drie Nederlandse spelers binnen: Joey van den Berg, Roy Beerens en Denzell Gravenberch. Daarnaast bestaat de staf van the Royals onder meer uit Jaap Stam, Andrie Ulderink en Said Bakkati. Ondanks dat de Nederlandse td nog geregeld landgenoten aangeboden krijgt, wil hij het voorlopig bij dit aantal houden. “Ik krijg veel spelers uit Nederland aangeboden, die soms niet eens bij een eerste divisieclub spelen. Het is belachelijk, man. Je wil ook niet te veel Nederlanders bij een club hebben.”