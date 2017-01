Spaanse bond boos: ‘Hij gedraagt zich als Blatter, dit zijn geen manieren’

Op de beslissing van de FIFA om het aantal deelnemers aan het WK per 2026 te verhogen tot 48 is niet door de hele voetbalwereld enthousiast gereageerd. Javier Tebas, voorzitter van de Spaanse voetbalbond LFP, haalde hard uit naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino.

“Infantino gedraagt zich als Blatter. Hij is twee maanden geleden aangesteld bij de FIFA en beloofde ons te raadplegen voor het nemen van belangrijke beslissingen. Dat is niet gebeurd, dit zijn geen manieren”, reageert de Spanjaard in gesprek met L’Equipe. Tebas is geen voorstander van een WK met 48 deelnemers. “Dit gaat grote gevolgen hebben voor de voetballerij. Er zullen meer wedstrijden worden gespeeld én bovendien zullen er meer spelers zijn die uitkomen op het WK.”

“Het is te makkelijk om dit te organiseren zonder de hoofdrolspelers te betalen. De voetbalindustrie wordt onderhouden door de clubs en de competitie, niet door de FIFA”, gaat Tebas verder. “Infantino doet aan politiek. Om verkozen te worden, beloofde hij dat het WK zou worden uitgebreid. Nu komt hij die verkiezingsbelofte na. Deze beslissing wordt zonder onze toestemming genomen en dat maakt ons boos.”