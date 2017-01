Hoop bij Arsenal: ‘Bayern is dit seizoen kwetsbaar, zeker niet onverslaanbaar'

Arsenal kent een loodzware loting in de volgende ronde van de Champions League. The Gunners moeten om de kwartfinale van het miljoenenbal te bereiken zien af te rekenen met Bayern München. Desondanks denkt Mesut Özil dat het niet onmogelijk is dat zijn ploeg de volgende ronde weet te halen.

“In het voetbal weet je het maar nooit. Als je het toernooi wil winnen, moet je tegen de beste teams in de wereld spelen en jezelf bewijzen”, zegt de Duitse middenvelder in gesprek met Kicker. “Het is fantastisch dat we weer de kans krijgen. Bayern is één van de favorieten en ze spelen de laatste jaren buitengewoon goed voetbal. Ze zijn dit seizoen kwetsbaar, dus ze zijn zeker niet onverslaanbaar.”

In de Premier League heeft Arsenal een achterstand van acht punten op koploper Chelsea. Özil sluit niet uit dat the Gunners die achterstand nog goed kunnen maken. “Als je naar beneden kijkt, kom je daar uiteindelijk terecht. Als je je zorgen maakt, is dat in het spel terug te zien”, vertelt de spelmaker. “Dan loop je het risico dat je niet alleen Champions League-voetbal misloopt, maar zelfs Europees voetbal. Wanneer je echt je doel wil halen, moet je vooruit kijken.”