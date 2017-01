‘Ik weet niet waarom ze niet serieus mee kunnen doen om de titel’

Samir Nasri vertrok in 2011 bij Arsenal om elders om de prijzen te spelen. In de tussentijd hebben the Gunners geen serieuze gooi naar de Engelse titel kunnen doen. De Franse middenvelder kan niet doorgronden waarom het de club niet lukt om mee te doen om het kampioenschap in de Premier League.

De huidig speler van Sevilla vertrok vijf jaar geleden van Arsenal naar Manchester City, om daar meer prijzen te winnen. Bij the Citizens werd Nasri twee keer kampioen van Engeland en won daar één keer de League Cup. Na het vertrek van de Fransman won Arsenal intussen twee keer de FA Cup. “Dat zijn prijzen en die zijn altijd goed om te winnen”, zegt Nasri tegen Onze Mondial.

“Ik weet niet waarom Arsenal niet serieus mee kunnen doen om het kampioenschap. We moeten er ook rekening mee houden dat we niet op gelijk niveau waren met Manchester United en Chelsea toen ik er speelde”, vertelt de middenvelder. “Arsenal maakte de keuze om naar het Emirates Stadium te verhuizen, daar moest voor betaald worden. De bazen van de club wilde altijd financieel gezond blijven, ze wilden nooit in de schulden komen. Zo konden er geen spelers gehaald worden zoals andere clubs dat deden.”