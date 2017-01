Toptalent in Friesland: ‘Ik zie mezelf niet als wonderboy’

SC Heerenveen stuntte maandag met het binnenhalen van Martin Ödegaard. Het Noorse talent wordt tot de zomer van 2018 gehuurd van Real Madrid en werd dinsdag gepresenteerd in het Abe Lenstra stadion. De achttienjarige middenvelder noemt zijn keuze voor de nummer vier van de Eredivisie ‘de beste beslissing’ voor zijn ontwikkeling.

Tussen technisch manager Gerry Hamstra en directeur Guus Eisenga in, stond Ödegaard de Nederlandsde pers te woord. “Ik ben blij om hier te zijn. Het lijkt me een goede club”, zei de Noor tijdens zijn presentatie. “Dit is voor mijn ontwikkeling de beste beslissing. Ik zie mezelf niet als een wonderboy, maar als een normal boy. Het is aan anderen om mij te beoordelen."

Bij de Koninklijke kwam Ödegaard niet aan de bak en moest hij het doen met wedstrijden bij het tweede elftal. Verder dan één competitiewedstrijd voor Real kwam hij niet. "Het is moeilijk om als jonge speler bij Real Madrid aan spelen toe te komen, ze hebben de beste spelers van de wereld. Op de trainingen heb ik veel van ze kunnen leren", aldus Ödegaard.

"Heerenveen is een bijzondere club, daar gebeuren bijzondere dingen”, zei Eisenga. “Vandaag is zo'n moment. Martin Ödegaard is een bijzondere speler. Dit buitenkansje konden we niet laten lopen."