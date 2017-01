Klopp heeft duidelijke boodschap voor Barcelona: ‘Hij is van ons’

Barcelona zou Philippe Coutinho graag willen overnemen van Liverpool, maar van manager Jürgen Klopp mogen de Catalanen wegblijven. Volgens de Duitse trainer is geen bedrag hoog genoeg om de Braziliaan weg te halen van Anfield, al weet hij ook dat een grote club als Barça de strijd om zijn handtekening niet zo maar zal opgeven.

Coutinho staat door blessureleed al bijna twee maanden aan de kant. Desondanks is Barcelona nog altijd geïnteresseerd. “We hebben nooit het idee gehad om hem te laten gaan, omdat hij van ons is. We denken daar nu niet anders over, er is niets veranderd”, zegt Klopp volgens de Daily Mirror.

Klopp had graag gezien dat de interesse van Barcelona was afgenomen door de blessure van Coutinho. “Maar dat is jammer genoeg niet de manier waarop clubs denken”, vervolgt de coach. “Het was geen grote blessure, dus de vraag of hij nog wel dezelfde speler zou zijn na de kwetsuur, bestond niet. Het zou mooi zijn als grote clubs een speler compleet zouden vergeten als hij vijf of zes weken aan de kant staat. Zo werkt het niet, maar het is onze speler.”