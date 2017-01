‘AZ had Van Gaal en Advocaat, maar is die categorie nog haalbaar?’

John van den Brom zou volgens De Telegraaf mogelijk bezig zijn aan zijn laatste seizoen bij AZ. De club uit Alkmaar zou de ambities met de huidige trainer niet haalbaar achten. Waar oud-speler Kenneth Perez begrip kan opbrengen over de twijfels over de huidige AZ-trainer, is Kees Kist van mening dat Van den Brom het juist goed doet en niet vervangen hoeft te worden.

Perez vraagt zich af of AZ nog in staat is om een grotere trainer als Van den Brom aan te trekken. "AZ had trainers als Louis van Gaal, Co Adriaanse en Dick Advocaat. Grotere namen dan Van den Brom. Maar is die categorie trainers nog haalbaar? Dat vraag ik me af”, zegt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Het kan nooit kwaad stevig te evalueren over een trainer die bezig is aan zijn derde seizoen. Een club moet altijd de vraag stellen: kunnen we nóg beter worden?”

Van Kist, oud-speler van AZ, hoeven de Alkmaarders niet aan een andere trainer te denken. Hij prijst het herkenbare spel van de ploeg van Van den Brom. "En dat is een pré voor een trainer. Daarin doet AZ het echt beter dan andere clubs. Die hebben soms geen idee. Ik zou me als leiding richten op het versterken van de selectie. Trainers krijgen altijd overal de schuld van."