‘Ödegaard gaat het goed doen bij sc Heerenveen’

SC Heerenveen neemt Martin Ödegaard op huurbasis over van Real Madrid en stelt de aanvallende middenvelder om 11.30 uur aan pers en publiek voor, zo communiceerde de club uit Friesland maandagavond. Ödegaard zal niet de enige Noor in Heerenveen zijn, want de twintigjarige Morten Thorsby staat er al op de loonlijst.

“Ik ben erg blij dat hij voor ons heeft gekozen”, aldus Thorbsy in gesprek met VG. “Ik heb mijn persoonlijke ervaringen met hem gedeeld en heb eerlijk over mijn tijd hier verteld. Ik heb gezegd dat Heerenveen een fantastische club is in een omgeving waarin je je als speler goed kan ontplooien. Of ik hem heb overtuigd? Waarschijnlijk niet. Ik heb slechts geadviseerd.”

Thorsby is ervan overtuigd dat Ödegaard gaat slagen in de Eredivisie: “Ik denk dat hij het hier goed gaat doen. Iedereen weet dat hij van een hoog niveau is, dus het wordt interessant om hem te volgen.” Ödegaard gaat naar alle waarschijnlijkheid voor anderhalf jaar aan de slag in het Abe Lenstra Stadion.