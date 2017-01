‘Voor Nederland gekozen omdat ik een completere voetballer wilde worden’

De selectie van Willem II reisde begin deze maand af naar Spanje voor een trainingskamp. De Tilburgers brachten een week door in Olivia, bekend gebied voor de 24-jarige Spaanse aanvaller Fran Sol. Als jeugdspeler van Real Madrid en later in zijn tijd bij Rayo Vallecano en Villarreal, kwam hij daar regelmatig in voorbereiding op wedstrijden. Maar zo hard als met de ploeg van Erwin van de Looi, trainde hij daar nog nooit.

“Het was afzien”, zegt de aanvaller in gesprek met het Algemeen Dagblad. “In Spanje ben je bij trainingen toch voornamelijk bezig met het bijschaven van je techniek. Bij Willem II is het een combinatie van oefeningen met de bal en conditietraining. Want ook fysiek zijn de trainingen zwaar. Maar je hoort er mij niet over klagen. Het is investeren. Daar heb je straks profijt van. Ik voel me sterker en fitter dan tijdens de jaren die ik in Spanje voetbalde. Ik heb voor Nederland gekozen omdat ik een betere en completere voetballer wilde worden.”

Hoewel het trainingskamp zwaar werd bevonden door Sol, was hij blij dat hij zijn ploeggenoten een stukje van Spanje kon laten zien. “Ze hebben een goed beeld gekregen van mijn land. Ze stelden me allerlei vragen, bijvoorbeeld hoe ze hun vrije tijd konden invullen”, aldus Sol. “Die verbeterde relatie zal doorwerken op het veld.”