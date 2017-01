Hendrix baalt: ‘Het is duidelijk wat mijn gevoel daarbij is’

Jorrit Hendrix speelde dit seizoen door blessureleed pas zeven wedstrijden in de Eredivisie en door de terugkeer van Marco van Ginkel zal hij zich nu nóg meer moeten bewijzen om zich terug te vechten in de basis. De verdedigende middenvelder vindt dat ‘concurrentie’ gezond is, maar dat hij logischerwijs zo veel mogelijk wil spelen.

“Het is natuurlijk al vier jaar zo dat ik er tegenaan zit, maar dat het steeds net niet is, vaak ook omdat er iemand anders bijkomt”, aldus de linkspoot in een interview met De Telegraaf. “Het is wel duidelijk wat mijn gevoel daarbij is en dat je daarvan baalt. Verder hoef ik daar niet veel over te zeggen.”

Hendrix voegt eraan toe dat het zaak is om geduldig te blijven, maar dat dat voor een ambitieuze voetballer niet altijd makkelijk is. “Het voetbal gaat snel en je moet het pakken als het er ligt”, besluit de enkelvoudig international van het Nederlands elftal.