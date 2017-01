‘Ze sloegen op mijn auto en toen ik opendeed, werd ik verrot gescholden’

Bas Dost heeft het uitstekend naar zijn zin bij Sporting Portugal. De 27-jarige aanvaller tekende in augustus een contract voor vier jaar bij os Leões en maakte in 22 wedstrijden al 13 doelpunten. “Dat ik nu al topscorer ben, had ik niet verwacht”, zegt hij in een interview met het Algemeen Dagblad.

De twaalfvoudig international van het Nederlands elftal zegt dat hij geniet van het leven in Portugal én dat de aanwezigheid van Jorge Jesus een reden is geweest om voor Sporting te kiezen. “Hij heeft me overgehaald, dat had ik ook wel nodig.” Dost zegt het vertrouwen van de trainer te willen terugbetalen met treffers en wil logischerwijs ook scoren voor de fans.

Dost is een publieksfavoriet en de achterban heeft zelfs een eigen liedje voor hem (‘Na-na-na Bas Dost’). “Het voetbal leeft hier.” Als het even minder gaat, dan merkt Dost dat naar eigen zeggen ook. “Na de wedstrijd tegen Tondela, die we teleurstellend gelijk speelden, sprong een aantal boze fans voor mijn auto toen ik bij het stadion weg wilde rijden. Ik had drie keer op rij niet gescoord en dat was in hun ogen niet de bedoeling.”

“Ze sloegen op mijn auto en toen ik het raam open deed, werd ik verrot gescholden. Het mooie was wel dat ik er niets van verstond. Dat is het leven van een spits hier. Als je scoort, maken ze een buiging voor je. Doe je dat niet, dan kun je er niets van”, besluit Dost, die het komende zaterdag met Sporting opneemt tegen Chaves. Sporting staat momenteel, na zestien speelronden, met 33 punten op de vierde plaats in de Liga NOS.