Kluivert krijgt de kans: ‘De leiding van Ajax ziet het in hem zitten’

Justin Kluivert maakte in september zijn debuut voor de beloften van Ajax en werd onlangs beloond voor de ontwikkeling die hij doormaakt, want hij krijgt van trainer Peter Bosz de kans om zich op het trainingskamp in het Portugese Alcantarilha te bewijzen. Kees van Wonderen heeft alle vertrouwen in de rechtsbuiten.

De bondscoach van Oranje Onder-17 geeft in Metro aan dat het meenemen van Kluivert op trainingskamp ‘een signaal van bovenaf’ is: “De leiding van Ajax ziet het in hem zitten en hij moet blij zijn met wat hij nu al allemaal kan meemaken”, aldus de oud-verdediger.

“Of een talent het allerhoogste niveau gaat halen, dat is altijd de vraag. Justin heeft er de aanleg voor, maar om het hoogste niveau te halen, moet alles kloppen”, besluit Van Wonderen. Kluivert kwam in de Jupiler League tot dusverre tot twee doelpunten en twee assists in vijf wedstrijden.