Ronaldinho opent onderhandelingen: ‘We mogen nog niet juichen’

Ronaldinho sluit zijn carrière mogelijk af in Uruguay. Regerend kampioen Club Nacional is met de aanvallende middenvelder in gesprek over een samenwerking, zo laat voorzitter José Luis Rodríguez weten aan Rferi.

“Het budget van Nacional is niet toereikend om Ronaldinho te kunnen betalen. Met een nieuwe sponsor zouden we dichterbij kunnen komen, maar het blijft lastig. We zijn inmiddels een dag of twintig met Ronaldinho bezig en ik vind het jammer dat dat is uitgelekt, maar dat wil niet zeggen dat we al mogen juichen. We hebben nog een lange weg te gaan”, aldus Rodríguez.

De 36-jarige Ronaldinho zit sinds zijn vertrek bij Fluminense in september 2015 zonder werkgever, maar lijkt nog niet van plan te zijn om een punt achter zijn loopbaan te zetten. De 98-voudig international van Brazilië werd eerder nog gelinkt aan onder meer Chapecoense en São Paulo.