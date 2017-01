Chinezen boden 41 miljoen per jaar: ‘En 150 miljoen voor Dortmund’

Pierre-Emerick Aubameyang had deze maand de duurste speler aller tijden kunnen worden. Vorige week schreef La Gazzetta dello Sport dat een Chinese club zich meldde met 150 miljoen euro bij Borussia Dortmund en dat wordt maandag bevestigd door Christophe Galtier, trainer van Saint-Étienne.

Galtier had Aubameyang in Frankrijk onder zijn hoede en geldt als een mentor van de Gabonees. In gesprek met beIN Sports draait de oefenmeester er niet omheen: niet alleen kon Aubameyang het transferrecord van Paul Pogba ruimschoots overtreffen, ook kon de ster van Dortmund 's werelds bestbetaalde speler worden.

"Aubameyang werd benaderd uit China. Hij kon 41 miljoen euro per jaar verdienen en Dortmund zou 150 miljoen euro ontvangen", bevestigt Galtier de berichtgeving van de Italiaanse sportkrant. "Hij weigerde het aanbod." Aubameyang staat dit seizoen met zestien doelpunten uit vijftien wedstrijden fier bovenaan het topscorersklassement van de Bundesliga. Zijn contract in Dortmund loopt nog tot medio 2020.