‘Bayern-verdediger laat Man City links liggen en wil naar Schalke 04’

Holger Badstuber wil het seizoen afmaken in dienst van Schalke 04. Dat schrijft BILD maandagavond. De verdediger zou zijn jawoord hebben gegeven aan die Knappen voor een verhuurperiode van een halfjaar en hoopt dat Bayern München hetzelfde doet.

Naar verluidt wil Bayern eerst het contract van Badstuber verlengen tot medio 2018, voordat de mandekker verhuurd mag worden. Zijn huidige verbintenis loopt na dit seizoen af. Mocht Badstuber op huurbasis vertrekken, dan wordt er geen optie tot koop opgenomen in het huurcontract. De 27-jarige Duitser kampte jarenlang met blessureleed, maar is inmiddels fit. Toch komt hij niet voor in de plannen van oefenmeester Carlo Ancelotti.

Vorige week schreef Kicker nog dat Manchester City in de race was. BILD voegt daar de namen van Hamburger SV, VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen en 1. FC Köln aan toe. "Dat hij kwaliteiten heeft, is duidelijk. Maar ik weet niet of hij haalbaar zou zijn voor ons", liet Schalke-trainer Markus Weinzierl maandagmiddag nog weten. De nummer elf van de Bundesliga staat ook op het punt om zich te versterken met de Oostenrijkse aanvaller Guido Burgstaller.