‘Droomtransfer lonkt voor NEC’er na persoonlijk akoord’

Gregor Breinburg heeft zijn laatste wedstrijd voor NEC mogelijk gespeeld. De 25-jarige middenvelder heeft volgens De Gelderlander een persoonlijk akkoord bereikt met Los Angeles Galaxy, maar de clubs zijn er nog niet uit.

De krant schrijft dat de Nijmegenaren pas zaken willen doen wanneer zij een vervanger voor de linkspoot hebben gevonden. Als een verrassing komt de mogelijke transfer van Breinburg niet, want hij bevestigde afgelopen zondag nog dat er ‘wel wat speelde’.

Breinburg, vijfvoudig international van Aruba, maakte zijn debuut in het betaald voetbal bij De Graafschap en stapte in de zomer van 2014 over naar NEC. Hij heeft inmiddels 84 wedstrijden voor zijn huidige werkgever gespeeld en is er tevens de aanvoerder.