Dani Alves: ‘Ik heb vanavond veel ‘wit’ gezien en dat voelde slecht’

De spelers van Barcelona schitterden maandagavond bij het FIFA-gala in afwezigheid en daar baalde Dani Alves stevig aan. De 33-jarige rechtsachter van Juventus had zijn voormalige ploeggenoten graag gezien in Zürich.

“Ze hadden moeten komen. Dat is mijn mening. Ze zijn meer dan klaar voor de wedstrijd van woensdag. Je moet hun beslissing respecteren, maar ze hadden hier in mijn optiek moeten zijn. Ik heb vanavond veel wit (Real Madrid, red.) gezien dat voelde slecht”, zo werd Dani Alves na afloop geciteerd door sportkrant Marca.

De Braziliaan voegde er nog wel aan toe dat hij het terecht vond dat Cristiano Ronaldo er met de The Best FIFA Men’s Player 2016’-award vandoor ging. De Portugees kreeg 34,54 procent van de stemmen.