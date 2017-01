Tiener van FC Volendam op stage bij Italiaanse grootmacht

Zenit Sint-Petersburg gaat zich versterken met Yohan Mollo. De aanvaller, die voor Krylya Sovetov Samara speelde, gaat anderhalf miljoen euro per jaar verdienen. (FAN)

Carlos Bacca blijft AC Milan voorlopig trouw. Zijn zaakwaarnemer bevestigt dat er aanbiedingen zijn geweest vanuit China, maar dat de Colombiaan in Milaan wil blijven. (Tuttosport)