Ronaldo: ‘Jammer dat mensen uit Barcelona er niet zijn, maar begrijpelijk’

Cristiano Ronaldo is maandagavond als eerste speler ooit verkozen tot ‘The Best FIFA Men’s Player’. De ster van Real Madrid, die vorige maand ook al de Ballon d'Or op zijn naam schreef, was in Zürich aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen. De selectie van Barcelona liet vanwege het drukke speelschema verstek gaan en dat noemt Ronaldo 'jammer'. Bovenal is hij blij met de award.

"Dit is een geweldige prestatie op persoonlijk vlak. Het is ongelooflijk. Dit jaar zal ik nooit vergeten. Ik ben heel gelukkig en ik wil iedereen bedanken. Verder heb ik weinig toe te voegen, ik denk dat de prijzen voor zich spreken", vertelt de Portugees in een eerste reactie. "Ik vind het jammer dat sommige mensen van Barcelona er niet bij waren, maar dat is begrijpelijk."

Wat Ronaldo precies bedoelt, maakt hij niet duidelijk. De aanvaller neemt verder de tijd om zijn ploeggenoten en trainer Zinédine Zidane te bedanken. "Bedankt voor alles wat jullie voor me hebben betekend. 2016 was het beste jaar van mijn loopbaan. Ik heb veel getwijfeld, maar aan het eind van de rit spreken de prijzen voor zich. Ik heb het hoogst mogelijke bereikt in de verschillende competities."

Cristiano Ronaldo mag zich ‘The Best FIFA Men’s Player 2016’ noemen! Hij maakte in 2016 56 doelpunten in 58 wedstrijden (club en land). #real #madrid #laliga #thebest Een foto die is geplaatst door Voetbalzone (@instavoetbalzone) op 9 Jan 2017 om 10:55 PST