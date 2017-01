Ongelooflijke vrije trap levert Puskás Award op voor Maleisische aanvaller

Mohd Faiz Subri heeft maandagavond beslag gelegd op de FIFA Puskás Award. Tijdens het FIFA-gala in Zürich werd zijn vrije trap van 16 februari 2016 verkozen tot mooiste doelpunt van het afgelopen kalenderjaar.

De Venezolaanse voetbalster Daniuska Rodríguez en Corinthians-speler Marlone grepen naast de prestigieuze award. De kanshebbers waren samengesteld door bezoekers van de website van de FIFA en zo is ook de winnaar uitgekozen. Subri is een 29-jarige aanvaller van het Maleisische Penang FA. Hij scoorde in de competitiewedstrijd tegen Pahang FA van aanzienlijke afstand met een verwoestende vrije trap, die de keeper volledig kansloos liet door een enorme curve.

Rodríguez stuurde in een jeugdinterland tegen Paraguay enkele verdedigers het bos in, om vervolgens af te ronden met een onhoudbaar schot in de kruising. Marlone nam de bal in het Copa Libertadores-duel met Cobresal op de borst en scoorde met een indrukwekkende omhaal, maar uiteindelijk trok Subri aan het langste eind. De Maleisiër is de opvolger van de Braziliaanse speelster Wendell Lira, die vorig jaar het mooiste doelpunt maakte.