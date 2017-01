Ranieri valt na sensationeel jaar in de prijzen: ‘Ik word gek’

Claudio Ranieri is door de FIFA verkozen tot Trainer van het Jaar. De 65-jarige Italiaan kreeg meer stemmen dan Fernando Santos, de bondscoach van Portugal, en Zinédine Zidane, de trainer van Real Madrid.

Ranieri maakte Leicester City afgelopen seizoen kampioen en het was voor het eerst in de geschiedenis van the Foxes dat zij op de eerste plaats eindigden in de Premier League. Leicester bezet momenteel de vijftiende plek op de ranglijst. “Om hier met al die legendes te staan…Ik denk dat ik gek word, ik word gek”, zei Ranieri onder meer tijdens zijn toespraak.

Zidane en Santos waren met Ranieri overgebleven als kanshebbers, want in een eerder stadium vielen Chris Coleman, Didier Deschamps, Josep Guardiola, Jürgen Klopp, Luis Enrique, Mauricio Pochettino en Diego Simeone af.