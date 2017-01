Fans van ADO Den Haag grijpen naast prestigieuze FIFA Fan Award

De FIFA Fan Award is gewonnen door de supporters van Liverpool en Borussia Dortmund, zo heeft de FIFA maandag op het gala in Zürich bekendgemaakt. Zij troefden daarmee onder anderen de fans van ADO Den Haag af.

ADO werd genomineerd vanwege een moment in de wedstrijd tegen Feyenoord. In de twaalfde minuut werden de kinderen van het Sophia Kinderziekenhuis verrast door een regen van knuffels. De patiëntjes beleefden zo een onvergetelijke dag. De fans van Liverpool en Dortmund zongen tijdens een onderling duel uit volle borst You’ll Never Walk Alone, daags voor de herdenking van de Hillsborough-ramp.

Dat moment heeft zogezegd de meeste stemmen gekregen en dus viste ook de supportersschare van de nationale ploeg van IJsland achter het net. IJsland werd op het EK in Frankrijk fanatiek gesteund en de ‘haka’, een soort vikingkreet, werd door veel ploegen