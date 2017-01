PEC Zwolle denkt aan oude bekende: ‘Hij is een serieuze optie’

Ouasim Bouy keert mogelijk terug naar PEC Zwolle. Technisch directeur Gerard Nijkamp geeft in een interview met FOX Sports toe dat de middenvelder van Juventus in beeld is om het team van trainer Ron Jans te versterken.

“Er is contact. Hij is een serieuze optie”, aldus Nijkamp. De 23-jarige Bouy speelde in de eerste seizoenshelft voor Palermo, maar kwam niet verder dan drie wedstrijden en keerde derhalve terug bij zijn eigenlijke werkgever Juventus.

Bouy werd eerder ook al uitgeleend aan Zwolle en kwam in die periode tot vier treffers en zeven assists in 29 officiële wedstrijden. Het is onduidelijk wat de looptijd van het contract van Bouy bij Juventus is.