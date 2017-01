Vitesse laat overbodige spits gaan: ‘Dit is geen keuze voor het geld’

Abiola Dauda is niet langer speler van Vitesse. De aanvaller heeft zich maandag voor anderhalf jaar aan Atromitos verbonden, de huidige nummer zeven van de Griekse Super League. Vitesse heeft de transfer ook al wereldkundig gemaakt.

“Het was algemeen bekend dat Abiola al enige tijd kon uitkijken naar een nieuwe club. Wij zijn blij voor hem dat hij de gewenste nieuwe uitdaging heeft gevonden”, aldus directeur Mohammed Allach op de clubwebsite. De 28-jarige Dauda kwam in dienst van Vitesse tot negen treffers in dertig officiële wedstrijden.

“Ik heb voor Atromitos gekozen omdat het eerste contact erg vertrouwd voelde. Ik besefte dat ik hier naartoe moest komen. Dit is een team met ambities en daar houd ik van. Dit is geen keuze voor het geld, maar een keuze voor het hart”, besluit Dauda.