Voormalig recordaankoop van Stoke ‘heeft nog veel te bieden’ en verlengt

Peter Crouch heeft zijn aflopende contract bij Stoke City met één seizoen verlengd. De 35-jarige aanvaller ligt nu tot de zomer van 2018 vast in het Bet365 Stadium, zo maken the Potters maandag via de officiële kanalen bekend.

“Peter heeft ons als speler nog heel veel te bieden en we zijn blij dat hij zijn verblijf bij ons heeft verlengd”, aldus algemeen directeur Tony Scholes. Crouch speelt sinds de zomer van 2011 voor Stoke en maakte sindsdien 48 doelpunten in clubverband. Daar had hij 185 wedstrijden voor nodig.

De 42-voudig international van Engeland kwam eerder uit voor Liverpool, Tottenham Hotspur, Portsmouth, Aston Villa, Southampton en Norwich City. Crouch was bij zijn komst naar Stoke overigens nog de recordaankoop van de club, maar later werd hij ‘ingehaald’ door Joe Allen, Xherdan Shaqiri en Giannelli Imbula.