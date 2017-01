‘We zitten in een heel goede periode, ben blij dat ik bij Feyenoord mag blijven’

Het principeakkoord over een nieuw contract was vorige maand al bereikt en maandag zijn de handtekeningen gezet: Giovanni van Bronckhorst ligt tot medio 2019 vast als trainer van Feyenoord. De trainer pakte in zijn eerste volledige seizoen de KNVB Beker en staat op dit moment bovenaan in de Eredivisie met zijn ploeg. Van Bronckhorst is blij met het vertrouwen van de clubleiding.

"We zitten in een heel goede periode", vertelt de oefenmeester na de officiële plichtplegingen. "Daar hebben de spelers en wij als staf veel energie ingestoken en dat zullen we blijven doen. Ik ben blij dat ik daar onderdeel van mag blijven uitmaken en dat ik bij Feyenoord kan blijven werken. Het voelt heel goed om hier hoofdtrainer te mogen blijven en het vertrouwen te krijgen van de club", concludeert Van Bronckhorst via de officiële kanalen van Feyenoord.

Martin van Geel erkent dat de trainer bij zijn aantreden weinig ervaring had. De technisch directeur zag echter 'eigenschappen die je nodig hebt om hoofdtrainer te zijn van Feyenoord'. "We zijn heel erg blij dat dit tot uitdrukking is gekomen. Nadat we vorig jaar derde zijn geworden en de KNVB Beker hebben gewonnen, zie je dat het team alleen maar beter is geworden. Dat willen we continueren."