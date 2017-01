Juventus zet ongekende reeks neer, AC Milan-spits beëindigt recorddroogte

Juventus is voor eigen publiek ongenaakbaar. De koploper van de Serie A won sinds oktober 2015 alle wedstrijden in het eigen stadion en brak zondagavond het competitierecord in de wedstrijd tegen Bologna (3-0). Ook voor Carlos Bacca was het een heuglijke dag, want de spits van AC Milan beëindigde tegen Cagliari (1-0) de langste doelpuntendroogte sinds hij in Europa voetbalt.