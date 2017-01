Aké bedankt Bournemouth: ‘Nu de ambitie om door te breken bij Chelsea’

Chelsea besloot zondag Nathan Aké direct terug te halen. De verdediger speelde de eerste seizoenshelft op huurbasis bij Bournemouth en kijkt naar eigen zeggen terug op ‘een fijne periode’ bij de club. Hij keert als betere speler terug naar Chelsea, zo zegt hij op de website van Bournemouth.

“Vanaf dag één heb ik me onderdeel gevoeld van de groep. Over zes maanden heb ik me als speler ontwikkeld, zowel binnen als buiten het veld”, zegt de 21-jarige verdediger. In het begin van het begin speelde hij weinig, maar naarmate het seizoen vorderde kreeg Aké de kans in Bournemouth. “Ik speelde niet veel, maar daar ben ik mentaal goed mee omgegaan. Daarom bleef ik werken en ik ben blij dat ik de kans kreeg.”

De 4-3 overwinning op Liverpool met de winnende treffer van Aké vormt voor hem de beste herinnering aan zijn tijd in Bournemouth. “Dat is niet de enige goede herinnering. Er zijn ook genoeg wedstrijden waarin we goed speelden en andere wedstrijden die ik me om een verkeerde reden zal herinneren”, blikt Aké op zijn half jaar bij Bournemouth. “Mijn ambitie is nu om verder te verbeteren en door te breken bij Chelsea. Het is een fantastisch team en de trainer geeft me veel vertrouwen, dus ik heb er zin in.”