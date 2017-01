Jol meldde zich op ‘deadline day’ bij Feyenoord: ‘Later kwam ook Atlético’

Dirk Kuyt verliet Feyenoord in 2006 na drie succesvolle seizoenen voor een avontuur bij Liverpool. Een jaar daarvoor probeerde Tottenham Hotspur de Katwijker al naar de Premier League te lokken, verklapt Kuyt. De aanvaller, inmiddels teruggekeerd in De Kuip, wilde Feyenoord op dat moment nog niet achter zich laten.

"Ik had de mogelijkheid om naar Tottenham Hotspur te gaan", blikt de aanvoerder van de Eredivisie-koploper terug. "Trainer Martin Jol en voorzitter Daniel Levy toonden belangstelling, maar het was op de slotdag van de transfermarkt. Ik wilde op dat moment niet vertrekken. Later was Liverpool de meest geïnteresseerde club."

De onderhandelingen met Liverpool namen wat tijd in beslag, vertelt Kuyt aan FourFourTwo. "Andere clubs toonden interesse, zoals Atlético Madrid. Dat is ook een mooie club, maar nadat ik hoorde van de interesse van Liverpool wilde ik nergens anders heen. Van kinds af aan vind ik Liverpool al een mooie club."