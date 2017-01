Supporters scanderen naam Ziyech na zwakke oefenwedstrijd Marokko

Marokko heeft een week voor de start van de Afrika Cup een belabberde indruk achter gelaten. De Leeuwen van Atlas verloren in een oefenduel met 0-1 van Finland. Het gaf de fans op de tribune in Abu Dhabi aanleiding om de naam van Hakim Ziyech te scanderen.

Juhani Ojala maakte namens Finland, dat alleen met spelers uit de Scandinavische competities aantrad, de enige treffer van het duel uit een hoekschop. Marokko maakte in de oefenwedstrijd een erg matige indruk, tot ongenoegen van het publiek. Dat begon zich te roeren met kritiek op het elftal en de riep om Ziyech, die door bondscoach Hervé Renard niet is opgenomen in de Marokkaanse selectie voor de Afrika Cup.

Feyenoorder Karim El Ahmadi speelde negentig minuten mee aan Marokkaanse zijde. Renard kreeg opnieuw te maken met een blessuregeval. Youssef En-Nesyri moest in de eerste helft al uitvallen. Eerder zag Renard Sofiane Boufal, Nordin Amrabat, Oussama Tannane en Younès Belhanda al afhaken met blessures. Marokko start volgende week maandag op de Afrika Cup met een wedstrijd tegen DR Congo.