57-voudig Italiaans international met Pescara toe aan tiende Italiaanse club

Na de winterstop is Alberto Gilardino te bewonderen in het shirt van Pescara. De 57-voudig Italiaans international tekent bij de laagvlieger een contract tot het einde van het seizoen, dat bij eventuele handhaving automatisch verlengd wordt. Dan zal er echter nog wel wat moeten gebeuren, want de ploeg staat laatste in de Serie A.

Voor de winterstop speelde Gilardino nog in het shirt van Empoli. Daar speelde de spits veertien wedstrijden, maar scoorde geen enkel doelpunt. Naar verluidt zou hij zijn contract in Toscane opgezegd hebben om bij Pescara te kunnen tekenen. Bij de club is oud-ploeggenoot Massimo Oddo momenteel de trainer.

I Delfini staan met negen punten uit achttien wedstrijden samen met Crotone onderaan in de Serie A. Pescara is voor Gilardino zijn tiende Italiaanse club. Eerder kwam hij uit voor Piacenza, Hellas Verona, Parma, AC Milan, Fiorentina, Genoa, Bologna, Palermo en dus Empoli. Daarnaast maakte hij een lucratief uitstapje naar China, waar hij voor Guangzhou Evergrande speelde.