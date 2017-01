FA-baas pleit voor gezamenlijke ‘coming out’: ‘We kunnen niemand dwingen’

Greg Clarke, voorzitter van de Engelse voetbalbond FA, moedigt homoseksuele spelers aan daarmee naar buiten te treden. Hij denkt dat het beste zou zijn als meerdere voetballers gezamenlijk uit de kast komen, zo vertelt hij in een interview met The Times.

De voorzitter van de FA zocht afgelopen periode contact met vijftien homoseksuele sporters om te kijken hoe er in de voetbalwereld meer begrip gekweekt kan worden voor homoseksualiteit. “Er werd mij onlangs gevraagd of het voetbal er klaar voor is als enkele topspelers uit de kast komen en dat weet dat niet zeker. Sommigen willen dat het niet naar buiten komt. We kunnen ook niemand dwingen, want het is wel een eenrichtingsweg. Als je eenmaal uit de kast bent, kan je niet terug”, zegt Clark.

“Spelers zouden gezamenlijk uit de kast kunnen komen, bijvoorbeeld aan het begin van het seizoen. Dan denkt iedereen dat het zijn seizoen wordt, het publiek is blij en de zon schijnt”, vertelt de voorzitter van de FA. “Er is een onderzoek geweest dat mensen homoseksuele spelers in hun team zouden steunen. Maar ik maak me zorgen over homoseksuele spelers in het andere team. Niet dat ze slechte dingen zouden doen, maar ik denk dat we het goed moesten voorbereiden.”