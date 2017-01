‘Rusnák wees Premier League-aanbiedingen af voor avontuur in MLS’

Albert Rusnák vertrok vorige week definitief naar de Verenigde Staten. De Slowaak gaat in de Major League Soccer voor Real Salt Lake spelen, maar had net zo goed naar de Premier League kunnen trekken. The Daily Mail schrijft dat Swansea City en Hull City naast de middenvelder grepen.

Ook Aston Villa, actief in de Championship, had zijn oog laten vallen op Rusnák. De oud-speler van Cambuur en FC Groningen verkoos echter een lucratief avontuur in de Verenigde Staten boven een terugkeer naar Engeland. Voordat Rusnák in Nederland terechtkwam, speelde hij voor Manchester City en door die club werd hij in Engeland verhuurd aan Birmingham City en Oldham Ahletic.

Bij Real Salt Lake is een bepalende rol voor Rusnák weggelegd. “De komst van een jonge speler uit Europa van zijn caliber is een grote transfer voor onze club”, zegt Craig Waibel, algemeen directeur bij de Amerikaanse club. “Albert was een speler die we moest hebben. Hij is afkomstig uit een van ’s werelds meest gerespecteerde jeugdopleidingen. Wat hij als jonge speler heeft gepresteerd bij FC Groningen is een goede indicatie wat hij bij kan dragen aan Real Salt Lake.”