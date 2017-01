Martial twee doelpunten verwijderd van krankzinnige miljoenenclausule

Anderhalf jaar geleden werd Anthony Martial binnengehaald bij Manchester United. De Engelse club maakte toen vijftig miljoen euro over naar AS Monaco en nam een aantal bonussen in de transferovereenkomst op. Wanneer die bonussen geactiveerd kunnen worden, lekte afgelopen jaar uit via Football Leaks.

Het lijkt nu dichtbij dat een van die bonussen al betaald moet gaan worden aan Monaco. Manchester United maakte met de Fransen de afspraak dat als Martial 25 keer zou scoren, er een bedrag van tien miljoen euro overgemaakt zou worden. De Franse aanvaller heeft op dit moment 23 keer gescoord in het shirt van the Red Devils.

Monaco krijgt een andere bonus van tien miljoen euro als Martial 25 interlands op zijn naam zet. Aangezien de 21-jarige invaller al vijftien keer het shirt van Frankrijk heeft gedragen, lijkt ook die bonus een kwestie van tijd. Monaco mag nog eens tien miljoen euro verwachten als Martial ooit in de top-3 eindigt bij de Ballon d’Or-verkiezing tijdens zijn verblijf bij Manchester United.