Stam imponeert in Engeland: ‘Jaap is pittig, maar dat mag ik wel’

Sinds maart werkt Brian Tevreden als technisch directeur bij Reading. De 35-jarige Amsterdammer haalde afgelopen zomer Jaap Stam binnen als trainer en verraste daarmee iedereen binnen de Engelse club. De selectie die Tevreden samenstelde presteert prima en staat momenteel op de derde plaats in de Championship.

Tevreden had bij de club geen oneindig budget en moest met tweeënhalf miljoen zijn selectie samenstellen. Hij haalde onder anderen Joey van den Berg en Roy Beerens naar Reading. “Ik heb een duidelijke visie over het scouten van jeugd, opleiden en doorverkopen. Jaap heeft dezelfde visie. Hij is pittig, maar dat mag ik wel”, zegt de td in gesprek met De Telegraaf.

De voormalig speler van onder meer FC Volendam en FC Emmen begon in Engeland als hoofd jeugdopleidingen, maar werd al snel gepromoveerd tot technisch directeur. “Opeens zit je aan tafel met makelaars en moet je keihard onderhandelen. Maar dat laatste is misschien wel mijn sterkste punt”, stelt de man die verantwoordelijk is voor de komst van Stam naar Reading. “We hebben een afspraak. Als Jaap of ik een speler niet goed vind, komt hij niet binnen. We moeten het samen eens zijn.”