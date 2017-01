Ajax meldde zich niet voor concurrent Sinkgraven: ‘Hij staat wel op de lijst'

Ridgeciano Haps heeft zich in de eerste helft van het seizoen sterk ontwikkeld. De linkerverdediger van AZ zou daarmee volgens de geruchten de aandacht van onder meer Ajax getrokken hebben. De Amsterdammers zijn vooralsnog echter niet concreet, zo stelt de zaakwaarnemer van Haps.

Overigens is Ajax niet de enige naam waarmee Haps afgelopen maanden in verband werd gebracht. Eerder werd hij ook bij PSV genoemd als opvolger van Jetro Willems. “Ajax heeft op dit moment niet geïnformeerd naar Haps bij AZ en ook niet bij mij”, zegt zaakwaarnemer Fabio Alho tegenover AjaxShowtime. Ajax heeft met Daley Sinkgraven en Mitchell Dijks al twee linkerverdedigers in de selectie.

“Het is natuurlijk de tijd van de geruchten, maar er speelt niets. Hij staat wel op de lijst bij Ajax en dat is mooi voor hem, want Ajax is natuurlijke een mooie club”, vertelt Alho. Haps heeft in Alkmaar nog een contract voor anderhalf jaar. De verdediger komt uit de jeugdopleiding en speelde tussendoor een half seizoen op huurbasis bij Go Ahead Eagles.