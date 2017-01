‘Daarna kregen de trainers van Ajax twijfel of John het nog aankon’

Toen John Heitinga terugkeerde bij Ajax waren de verwachtingen hooggespannen. De verdediger speelde echter amper en stopte een half jaar later met voetballen. Zaakwaarnemer Rob Jansen stelt in gesprek met VICE Sports dat er bij de staf van Ajax twijfels waren over de fitheid van Heitinga.

Er werd gehoopt dat de 87-voudig in Amsterdam zou bijdragen aan het kampioenschap en met een schaal afscheid zou nemen. “Dat was de planning. Maar daarna kregen de trainers van Ajax twijfel of John het nog aankon. Dat had ik niet verwacht, maar daar kan ik weinig aan veranderen”, zegt Jansen. “Iedereen zei op een gegeven moment dat John raar liep, maar ik zei: dat deed hij al bij Atlético Madrid.”

De zaakwaarnemer van Heitinga kon de staf echter niet overtuigen. Begin 2016 besloot de verdediger een punt achter zijn loopbaan te zetten. “Frank de Boer en de andere trainers hadden hun twijfels of het nog ging. John zei dat hij totaal geen problemen had. Ik kwam daar ook niet uit. Uiteindelijk hebben we besloten in de winterstop te stoppen. Het is niet het afscheid bij Ajax geweest zoals John het wenste, maar we deden aan damage control.”