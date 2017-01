Young raakte eremetaal kwijt na winst FA Cup: ‘Marcos Rojo zat naast me’

Ashley Young won in mei met Manchester United de FA Cup na Crystal Palace te verslaan in de finale. Iedere speler kreeg een medaille na afloop, maar hij raakte zijn eremetaal kwijt na de dopingcontrole. Uiteindelijk bleek ploeggenoot Marcos Rojo twee medailles in zijn tas te hebben.

“Ik weet nog dat Marcos Rojo naast me zat”, herinnert de 31-jarige middenvelder zich in gesprek met Manchester Evening News. “Toen ik terugkwam, was die medaille weg. Ik zocht overal. Lag die onder mijn plek? Erboven? In het kastje? Ik kon die medaille nergens vinden. Maar ik dacht: ‘die duikt wel weer ergens op’. Toen we richting de bus gingen, was die alleen nog nergens opgedoken.”

Young vroeg aan zijn ploeggenoten of zij misschien in hun spullen konden kijken of ze twee medailles hadden. Marcos Rojo bleek er een te hebben gevonden en die in zijn toilettas te hebben gestopt. “Ik ben blij dat Marcos besloot de gevonden medaille mee te nemen. Hij is nu weer in mijn bezit en hangt thuis, daar ben ik blij mee.”