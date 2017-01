Belg van Chelsea maakt slechte beurt: ‘Ik begrijp waarom hij niet speelde’

Chelsea haalde Michy Batshuayi afgelopen zomer voor een kleine veertig miljoen euro naar Stamford Bridge. De Belgische spits moet het vooralsnog doen met een bijrol achter topscorer Diego Costa. Ray Wilkins, voormalig speler en assistent-trainer bij the Blues, denkt dat Batshuayi niet de juiste tweede spits is voor Chelsea.

De 23-jarige spits mocht in het bekerduel tegen Peterborough in de basis beginnen en scoorde één keer. “Hij deed heel erg zijn best om indruk te maken. Daarom liep hij overal, maar zijn aannames waren behoorlijk slecht”, zegt Wilkins tegen Sky Sports. “Toen Costa geschorst was, speelde Conte met Pedro, Willian en Eden Hazard voorin. Ik vroeg me af waarom Batshuayi toen niet speelde, maar dat begrijp ik nu. Hij heeft niet de controle over de bal die andere spelers wel hebben.”

“Bij grote clubs gaat het niet om voetballende kwaliteiten, ook of je het mentaal aan kan”, gaat de oud-middenvelder verder. Batshuayi begon pas vier wedstrijden in de basis en maakte evenzoveel doelpunten. “Bij een grote club moet er vaak gewonnen worden. Sommige spelers kunnen dat mentaal niet aan en ik denk dat Batshuayi daar een goed voorbeeld van is.”