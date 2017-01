‘Clubs als AZ en Vitesse zijn ons hierin duidelijk voorbij gestreefd’

Anderhalf jaar geleden maakte Erwin Mulder de overstap van Feyenoord naar sc Heerenveen. Voor de doelman was dat een stapje terug in zijn carrière, maar daar had hij zich bij neergelegd. Mulder ziet nu wel enkele punten waar de Friese club zich zou kunnen verbeteren.

“Op het moment dat ik de overstap maakte, wist ik dat ik water bij de wijn moest doen”, zegt Mulder in gesprek met FeanFan. De 27-jarige doelman zag dat de Friese club in veel opzichten minder groot was dan zijn vorige club Feyenoord. “De kleedkamer en het krachthonk zijn bijvoorbeeld minder uitgerust. Het zijn prima ruimtes, maar net iets minder luxe.”

Volgens Mulder zijn er echter ook faciliteiten die Heerenveen snel aan moet pakken, zoals jeugdcomplex Skoatterwald. “In vergelijking met andere clubs is dat complex sterk verouderd. Clubs als AZ en Vitesse zijn Heerenveen hierin duidelijk voorbij gestreefd”, stelt de sluitpost, die sinds zijn komst 57 wedstrijden voor Heerenveen speelde. “Als je wilt dat de jeugd doorstroomt, zal je de randvoorwaarden moeten verbeteren.”