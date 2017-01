Arsenal plukt nieuweling uit Bentley-fabriek: ‘Dit is een droom die uitkomt’

Arsenal verraste afgelopen maand met het aantrekken van Cohen Bramall. De twintigjarige kwam voor 45.000 euro over van Hednesford Town, dat op het zevende niveau van het Engelse voetbal uitkomt. Daarnaast werkte hij in een autofabriek, waar hij in december ontslagen werd.

In de fabriek, waar Bentleys worden gemaakt, werkte Bramall aan de lopende band. Daarnaast trainde hij op dinsdag en donderdag bij Hednesford en speelde op zaterdag zijn wedstrijden. “Het was vermoeiend en kostte me soms moeite om aan voetballen toe te komen”, blikt de jonge verdediger terug in gesprek met Sky Sports. Vlak voor Kerst kreeg hij te horen dat hij niet meer nodig was bij de fabriek. “Ik moest snel iets anders zien te vinden, want ik had geld nodig.”

De jongeling had niet durven dromen dat hij de volgende dag een telefoontje zou krijgen van Arsenal. Brian McDermott, scout voor the Gunners, had Bramall toevallig zien spelen in een testwedstrijd bij Sheffield Wednesday en nam contact op met zijn zaakwaarnemer. “Toen ik in de auto zat, kreeg ik een telefoontje dat ik op stage mocht bij Arsenal. Ik werd helemaal gek. Toen ik hoorde dat hij het serieus meende, heb ik zo snel mogelijk mijn spullen gepakt en ben ik richting Londen gegaan.”

Bramall dacht bij Arsenal mee te mogen trainen met de beloften, maar moest het veld op met de A-selectie. “Het niveau was ongelofelijk. Het was een absolute eer en ik voelde me heel welkom”, zegt de nieuwste aanwinst van Arsenal. “In de komende maanden wil mijn lichaam laten wennen aan full-time voetballen. Hopelijk mag ik daarna tijdens de voorbereiding mee en kan ik doorbreken in het eerste elftal. Of ik het werk in de fabriek ga missen? Ik vond het eigenlijk best leuk, maar dit is een droom die uitkomt.”