Nederlander schiet met scherp: ‘Maar kunnen niet van hem afhankelijk zijn’

Bas Dost staat momenteel met elf treffers bovenaan de topscorerslijst van de Portugese competitie en de spits van Sporting Portugal was zondagavond ook weer uiterst belangrijk voor zijn ploeg. De Nederlander nam de gehele productie in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Feirense voor zijn rekening en bezorgde os Leões zo de drie punten.

Trainer Jorge Jesus is natuurlijk maar wat blij met zijn spits, al waakt hij ook voor teveel euforie: “Of hij mee kon doen was tot het laatste moment een twijfelgeval. Hij heeft twee dagen niet getraind, maar hij zei dat alles in orde was. Daarna hebben we hem laten spelen. Hij is een geweldige prof, maar we kunnen niet alleen maar van hem afhankelijk zijn.”

“Dost is van het type spits dat spelers nodig heeft die hem ondersteunen, zowel vanaf de vleugels als vanuit het centrum. Normaal gesproken zijn mijn ploegen voor hun doelpunten niet zo afhankelijk van één speler”, sluit de Portugese oefenmeester af.