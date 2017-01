Kuyt adviseerde in miljoenentransfer Ajax: ‘Was meteen een wederzijdse klik’

In de winter van 2011 maakte Luis Suárez de overstap van Ajax naar Liverpool en Dirk Kuyt speelde naar het nu blijkt een belangrijke rol in de transfer van de Uruguayaan naar Engeland. De club vroeg de Katwijker om advies en die was positief over Suárez, waarna the Reds hem binnenhengelden.

“Ik wist op het moment dat ze het vroegen al dat de club veel interesse had. Ze vroegen me naar mijn mening en natuurlijk was ik zeer positief”, vertelt Kuyt in gesprek met FourFourTwo. Liverpool luisterde naar zijn advies en telde een slordige 26 miljoen euro neer voor Suàrez. Achteraf zouden de Engelsen daar geen spijt van krijgen, want drieënhalf jaar later werd de aanvaller voor ruim tachtig miljoen euro verkocht aan Barcelona.

Kuyt en Suàrez speelde anderhalf jaar samen op Anfield, voordat de huidige Feyenoorder naar Fenerbahçe vertrok. De twee bleken een goede klik te hebben. “Kort nadat ik hoorde dat Suarez naar Liverpool zou komen, heb ik hem gebeld en gefeliciteerd met de mooie stap. Als zijn familie iets nodig zou hebben, bijvoorbeeld advies over huisvesting, kon hij me altijd bellen”, zegt de aanvoerder van Feyenoord. “Vanaf het begin was er een wederzijdse klik, ook tussen onze families. Dat was ook terug te zien op het veld. vormden een uitstekend tandem."