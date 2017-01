Ronaldo is ‘The Best FIFA Men’s Player 2016’

Cristiano Ronaldo mag zich ‘The Best FIFA Men’s Player 2016’ noemen. De aanvaller van Real Madrid werd verkozen boven Lionel Messi (Barcelona) en Antoine Griezmann (Atlético Madrid). Dat de prijs naar Ronaldo gaat mag geen verrassing genoemd worden, want hij won onlangs nog de Ballon d’Or. 2016 gaat voor Ronaldo de boeken in als het meest succesvolle jaar uit zijn carrière.

Ronaldo won vorig jaar de Champions League met de Koninklijke, werd Europees kampioen met Portugal in Frankrijk en pakte vervolgens ook nog eens de Europese Super Cup door Europa League-winnaar Sevilla te verslaan. In december won hij zijn vierde Ballon d’Or en zegevierde hij een week later in Yokohama op het WK voor clubteams. In de finale werd het Japanse Kashima Antlers na verlenging met 4-2 verslagen en scoorde Ronaldo drie keer.

Vorig jaar was de laatste keer dat de FIFA en France Football de Ballon d’Or samen uitreikten. De wereldvoetbalbond is na onenigheid met het tijdschrijft verder gegaan met een eigen prijs, die Ronaldo nu in de wacht heeft gesleept. Ronaldo kreeg 34,54 procent van de stemmen, Messi 26,42 procent en Griezmann de overige 7,53 procent.