‘Als hij zijn hele carrière bij United blijft, kan hij dat record breken’

Wayne Rooney evenaarde zaterdag Sir Bobby Charlton met de meeste doelpunten voor Manchester United. Trainer José Mourinho denkt dat Marcus Rashford dat record op termijn af kan pakken van Rooney, mits hij zijn hele loopbaan op Old Trafford blijft spelen.

“Marcus is negentien. Als hij tot het einde van zijn carrière bij Manchester United blijft spelen, kan hij misschien dat record breken. Maar Wayne maakte veel doelpunten”, laat Mourinho in de Britse media weten. Rooney maakte zaterdag in het bekerduel tegen Reading zijn 249e doelpunt voor the Red Devils, waarmee hij naast Charlton kwam. Rashford maakte tot nu toe veertien treffers voor Manchester United.

Twee daarvan vielen afgelopen zaterdag in de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Reading. “Hij speelde zo goed voor ons. Een doelpunt meer of minder maakt niet uit”, sprak de Portugese oefenmeester over de verrichtingen van de negentienjarige aanvaller. “Maar natuurlijk is scoren voor een aanvallende speler belangrijk, het betekent vreugde en vertrouwen. Dus het was goed voor hem om twee keer te scoren.”