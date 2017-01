Italiaans keeperstalent in tranen na nieuwe knieblessure: ‘Moet onder het mes’

Toen Genoa-doelman Mattia Perin zondag tijdens het treffen met AS Roma in tranen het veld verliet met een knieblessure, werd al het ergste gevreesd. Die vrees werd maandag door zijn club bevestigd. De 24-jarige Italiaan heeft opnieuw zijn voorste kruisband afgescheurd.

Al na negen minuten moest Perin zich laten vervangen met een blessure aan de linkerknie, nadat hij reddend op had getreden op een inzet van AS Roma-spits Edin Dzeko. Uit de MRI-scan is gekomen dat de doelman opnieuw zijn kruisband heeft afgescheurd. Binnen enkele dagen zal Perin geopereerd worden aan zijn knie, zo laat Genoa in een verklaring weten.

In april liep de sluitpost dezelfde blessure op, toen aan zijn rechterknie. Door die blessure moest Perin het EK in Frankrijk aan zich voorbij laten gaan. Voor hem wacht nu een revalidatie van enkele maanden. De doelman staat te boek als een groot keeperstalent in Italië.