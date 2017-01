‘Ajax biedt vijf miljoen te weinig voor gewenste aanvallende versterking’

Marc Overmars is al enige tijd op zoek naar versterking op de vleugels en die zoektocht heeft met het mogelijke vertrek van Anwar El Ghazi nog meer urgentie gekregen. Bertrand Traoré is daarnaast niet inzetbaar vanwege de Afrika Cup, terwijl Vaclav Cerný er maar niet in lijkt te slagen om helemaal fit te worden.

Ajax lijkt nu zijn pijlen gericht te hebben op Hirving Lozano, een 21-jarige aanvaller van CF Pachuca. De Amsterdammers zouden zeven miljoen euro over hebben voor de Mexicaan, maar volgens Daniel Gironès van de Latijns-Amerikaanse variant van FOX Sports zal dit bedrag bij lange na niet voldoende zijn. De journalist laat weten dat Pachuca twaalf miljoen wil zien voor Chucky.

Lozano wordt gezien als een van de grootste talenten in het Mexicaanse voetbal en speelde inmiddels meer dan tien interlands voor de nationale ploeg. Afgelopen zomer werd hij nog in verband gebracht met een transfer naar Manchester United, terwijl PSV in een eerder stadium ook geïnteresseerd was.