Wenger leeft mee: ‘Hopelijk krijgt hij vanaf nu een droomcarrière’

Danny Welbeck miste de gehele eerste seizoenshelft bij Arsenal. De spits kampte met een slepende knieblessure, maar vierde afgelopen zaterdag zijn rentree in het bekerduel tegen Preston North End. Trainer Arsène Wenger prijst het geduld dat de 26-jarige aanvaller op heeft moeten brengen.

“Het geduld dat je op zijn leeftijd moet hebben met een blessure, het is vreselijk om door te maken”, zegt Wenger op de website van Arsenal. Door de blessure moest Welbeck afgelopen zomer het EK in Frankrijk aan zich voorbij laten gaan. “Hij heeft hard aan zijn comeback gewerkt en dit maakt hem sterker. Natuurlijk was het moeilijk voor hem, maar hopelijk krijgt hij vanaf nu een droomcarrière.”

In het FA Cupduel tegen Preston North End mocht Welbeck tien minuten voor tijd invallen. Het is niet de eerste comeback die hij maakt, want vorig seizoen ontbrak de Engelsman ook al lange tijd door een knieblessure. “Soms is het beter als spelers ergens anders herstellen. Een voetbalclub is een plek voor concurrentie en die kunnen langgeblesseerde spelers niet leveren. Dat is mentaal zwaar, maar we hebben veel met hem gesproken.”